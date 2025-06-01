Общество 01.06.2025 в 09:31

В Тюмени дома будут строить без кухонь

Мода на доставку готовой еды меняет фунционал квартир

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Текст: Иван Иванов
В Тюмени дома будут строить без кухонь

В Тюмени собираются построить дома, в квартирах которых не будет кухни. По задумке авторов проекта, жители могут арендовать кулинарную студию для своих нужд. Об этом сообщает портал 78.RU.

Один из новых трендов - распространение доставок готовых продуктов, что делает обустройство кухонь не обязательным.

- Мы изучали нашу аудиторию и одна из важнейших составляющих — застройщики все продают квартиры с большими кухнями. Ну-ка, женщины, кто не любит готовить? Похлопайте. Кому нужны эти кухни? А кто бы проголосовал за квартиры без кухни? Как это расшифровывается: «Дорогой мужчина, купи своей женщине квартиру с очень удобным рабочим местом, где она будет тебя обслуживать!». Мы увидели этот инсайт, что на самом деле людям не очень нравится дома готовить. Особенно, когда люди распробовали технологию, что реально можно не готовить», — рассказал бизнесмен Илья Пискулин.

Он также отметил, что у нового ЖК будет свой шеф-повар, который разработает специальное меню. Эти блюда можно заказать и их доставят, как в отелях.

Однако вряд ли данный тренд будет распространен в Бурятии.

«Несмотря на оригинальность и функциональность, а также более дешевую цену, такие квартиры у нас в республике невозможно будет продать в принципе», - говорят риелторы Бурятии.


Фото: "Номер один"

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