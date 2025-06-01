В Бурятии горит более 115 тысяч гектаров тайги

По оперативным данным Республиканского агентства лесного хозяйства, на утро 1 июня в республике действуют 18 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах.

Общая площадь возгораний составляет 115 950 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.

За прошедшие сутки в лесном фонде обнаружено три новых возгорания в Еравнинском районе. Потушено два очага: в Баунтовском эвенкийском и Селенгинском районах.

Причиной возникновения двух действующих пожаров стала сухая гроза. Три лесных пожара перешли с территории Забайкальского края. Четыре очага возникло из-за горения торфа. В остальных случаях причина возникновения – неосторожное обращение с огнём.

На тушении работают 490 человек. Задействованы лесная охрана (в том числе 53 специалиста из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 13 человек федеральной авиалесоохраны) и привлечённые граждане. Работает 89 единиц техники.

- На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено. При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны – 20-44-44, - сообщили в агентстве лесного хозяйства Бурятии.

Фото: РАЛХ

.