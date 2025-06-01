Общество 01.06.2025 в 09:40

В Бурятии горит более 115 тысяч гектаров тайги

С огнем борются 490 человек

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии горит более 115 тысяч гектаров тайги

По оперативным данным Республиканского агентства лесного хозяйства, на утро 1 июня в республике действуют 18 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах.

Общая площадь возгораний составляет 115 950 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.

За прошедшие сутки в лесном фонде обнаружено три новых возгорания в Еравнинском районе. Потушено два очага: в Баунтовском эвенкийском и Селенгинском районах.

Причиной возникновения двух действующих пожаров стала сухая гроза. Три лесных пожара перешли с территории Забайкальского края. Четыре очага возникло из-за горения торфа. В остальных случаях причина возникновения – неосторожное обращение с огнём.

На тушении работают 490 человек. Задействованы лесная охрана (в том числе 53 специалиста из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 13 человек федеральной авиалесоохраны) и привлечённые граждане. Работает 89 единиц техники.

- На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено. При обнаружении возгораний звоните на горячую линию лесной охраны – 20-44-44, - сообщили в агентстве лесного хозяйства Бурятии.

Фото: РАЛХ

.

Теги
Лесной пожар тушение

Все новости

В Бурятии горит более 115 тысяч гектаров тайги
01.06.2025 в 09:40
В Тюмени дома будут строить без кухонь
01.06.2025 в 09:31
В Улан-Удэ продолжается благоустройство Байдонова ключа
01.06.2025 в 09:17
В Улан-Удэ цены на авиабилеты пойдут на взлет
01.06.2025 в 08:00
Жители Улан-Удэ распродают подписи мировых знаменитостей
01.06.2025 в 07:00
Жителям Улан-Удэ не понравилась вывеска бара «Черчилль»
31.05.2025 в 16:01
Эмбрионы выращивали в пробирках
31.05.2025 в 14:41
В Бурятии появился третий академик
31.05.2025 в 14:36
В Улан-Удэ «добивают» покрытие стадиона
31.05.2025 в 14:18
Бурятия вновь примет международное ралли «Шелковый путь»
31.05.2025 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
В Тюмени дома будут строить без кухонь

Мода на доставку готовой еды меняет фунционал квартир

01.06.2025 в 09:31
В Улан-Удэ продолжается благоустройство Байдонова ключа

Все работы должны завершиться в этом году

01.06.2025 в 09:17
В Улан-Удэ цены на авиабилеты пойдут на взлет
Новый терминал аэропорта «Байкал» дорого обойдется пассажирам
01.06.2025 в 08:00
Жители Улан-Удэ распродают подписи мировых знаменитостей
Их стоимость иногда достигает внушительных сумм
01.06.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru