В Улан-Удэ остановится агитационный поезд

Шестого июня в Улан-Удэ остановится «Поезд Победы» в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Участникам представят экспозицию, посвящённую событиям Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества, а также образцы трофейного вооружения и военной техники. Вход свободен для всех посетителей.

Состав агитационного поезда включает восемь тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, главного управления кадров, департамента культуры Минобороны России, Юнармии и главного военно-политического управления ВС РФ. Экспозиции расскажут о преемственности поколений и подвигах героев, защищавших Отечество, а также о современных защитниках страны.

Выставка включает образцы трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции. В их числе американские бронетранспортёры M113 и MaxxPro, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США. Кроме того, в составе поезда размещена платформа-сцена, на которой с культурной программой выступят творческие коллективы.

Также, в рамках акции пройдёт награждение медалями министерства обороны России «За Помощь и Милосердие» за личные заслуги в поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также вручение свидетельств о присвоении юнармейским отрядам почётных наименований.

- Всего маршрут поезда охватывает 75 городов и 61 субъект Российской Федерации. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Возрастное ограничение: 6+.



