С 1 июня вступил в силу сезонный запрет ездить на автомобилях с шипованными зимними шинами. ГИБДД может применить санкцию в виде предупреждения или штрафа в 500 руб. Запрет будет действовать до 1 сентября. Нешипованные зимние шины (так называемая липучка) разрешена, за нее не штрафуют.

Обязанность водителей использовать шины по сезону (летом — без шипов, зимой — зимние) была введена поправками к постановлению правительства №1090 в 2023 году. Ранее эта норма содержалась в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», но штраф за ее несоблюдение не применялся. В 2015 году Росавтодор оценивал ежегодный ущерб экономике от использования шипованных шин в 220 млрд руб. за счет чрезмерного износа асфальта. С 1 июня запрещено ездить на шипованной резине

Если водитель продолжит ездить на зимней резине, ему грозит штраф в размере 500 руб. или предупреждение по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

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