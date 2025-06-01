Глава Бурятии выразил соболезнования родственникам погибших в Брянской области

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге в Брянской области.

«Дорогие жители Брянской области! От имени всей Бурятии выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагедии на железной дороге. Ушли из жизни ни в чём не виновные люди… Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил вам, терпения, в это тяжёлое время мы с вами душой и сердцем. Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Победа будет за нами! Каждый получит по заслугам!» - пишет глава республики.

Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Погибли семь человек, 66 пострадали. Всего в поезде находилось 388 человек.



Фото: "Номер один"