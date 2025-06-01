Общество 01.06.2025 в 16:50

В Бурятии изменится расписание пригородных и пассажирских поездов

Также оно поменяется в Иркутской области

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии изменится расписание пригородных и пассажирских поездов

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на Транссибе и БАМе с 1 июня изменится расписание некоторых пригородных и пассажирских поездов.

С 1 июня по 31 октября на БАМе изменится расписание пассажирских поездов № 97 Тында – Кисловодск, № 98 Кисловодск – Тында, № 112 Новосибирск – Тында, № 375 Нерюнгри – Новосибирск, № 376 Красноярск – Нерюнгри. Разница с действующим расписанием составит от - 50 до + 46 минут.

С 9 по 23 июня изменится расписание пассажирских поездов № 91 Северобайкальск – Москва, № 371/377 Усть-Илимск – Тайшет, № 347 Северобайкальск – Барнаул, № 381/382 Северобайкальск – Иркутск. Разница с действующим расписанием составит от + 1 до + 26 минут.

С 9 июня по 31 октября на Транссибе изменится расписание пассажирских поездов № 1 Владивосток – Москва, № 2 Москва – Владивосток, № 4 Москва – Пекин, № 10 Москва – Владивосток, № 20 Москва – Пекин, № 58 Красноярск – Иркутск, № 70 Москва – Чита, № 81 Улан-Удэ – Москва, № 82 Москва – Улан-Удэ, № 92 Москва – Северобайкальск, № 138 Абакан – Иркутск, № 148 Тайшет – Иркутск, № 206 Анапа – Иркутск, № 249 Улан-Удэ – Иркутск, № 250 Иркутск – Улан-Удэ, № 376 Красноярск – Нерюнгри, № 381/382 Северобайкальск – Иркутск. Разница с действующим расписанием составит от -56 минут до + 1 часа 3 минут.

3 июня изменится расписание пригородных поездов № 6369 Северобайкальск – Дабан, № 6367 Дабан – Киренга, № 6368 Киренга – Дабан, № 6370 Дабан – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от + 4 часов 19 минут до + 4 часов 45 минут.

С 6 июня по 31 октября по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов № 6368 Киренга – Дабан, № 6370 Дабан – Северобайкальск, № 6371 Новый Уоян – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от + 17 минут до + 6 часов 14 минут. Об этом сообщает Восточно-Сибирская магистраль.

 
Фото: "Номер один"

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