Общество 02.06.2025 в 09:24

Улан-удэнец втянул в схему мошенников своих мать, жену и тещу

Вместе они лишились 6 млн рублей взятых в кредит
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец втянул в схему мошенников своих мать, жену и тещу

22-летний житель Улан-Удэ стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестициях. В стандартную схему мошенничества он втянул свою супругу, мать и тещу. Вместе они отдали мошенникам колоссальную сумму в 5 690 500 рублей, которая была взята в кредит.

Все началось в конце февраля текущего года, когда мужчина увидел в мессенджере рекламу о возможности дополнительного заработка на создании сайтов и решил откликнуться на это предложение. Вскоре он получил ответ о том, что вакансия закрыта, но ему предложили стать учеником брокера, что заинтересовало его.

Потерпевший перешел по ссылке, заполнил анкету и через некоторое время ему позвонил «специалист по инвестициям». Он описал вымышленный принцип работы биржи, пообещал гарантированный доход и убедил установить специальное приложение для работы, отправив на него ссылку.

- Мужчина скачал приложение, перевел первые 10 тысяч рублей и приступил к обучению инвестициям. Для увеличения дохода ему порекомендовали взять кредит, что он и сделал, оформив в банке 2,1 млн рублей. Эти деньги он перевел на указанный мошенниками счет. После этого мужчина решил попытаться вывести свои средства, но вывод денег на его счета был невозможен, так как для этого нужен был «бенефициар». В поисках решения проблемы он и его супруга, которая была в курсе происходящего, обратились к её матери за помощью. Женщина согласилась помочь и предоставила доступ к своему онлайн-банку. В результате мужчина, оформив кредит на её имя на сумму миллион рублей, перевел эти деньги мошенникам, - рассказали в полиции республики.

После мошенники потребовали найти нового «бенефициара», так как сумма для дальнейшего вывода средств была слишком велика и мужчина обратился к своей матери. По доброте душевной она тоже согласилась помочь и оформила два кредита на сумму 415 000 и миллион рублей. Жена потерпевшего не осталась в стороне и тоже взяла кредиты в двух банках свыше миллиона. Все собранные средства были переданы мошенникам.

- После вышеуказанных операций мужчине сообщили о блокировке его «брокерского» счета, ссылаясь на большое количество попыток вывода средств. В связи с этим ему требовалось оплатить биржевой сбор. Чтобы решить возникшую проблему, он взял кредит на сумму 200 000 рублей, мотивируя это необходимостью ремонта автомобиля. Однако вскоре мужчина начал сомневаться в правдивости происходящего и решил поискать юридическую помощь. В интернете он нашел компанию, связался с юристом и получил информацию о том, что попал на уловки мошенников, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

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