В Стамбуле сегодня стартует второй раунд мирных переговоров

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.Как сообщает агентство Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.Помощник президента России Владимир Мединский в беседе с РИА Новости заявил, что прилетел в Стамбул для участия в переговорах с Украиной с хорошим настроением.Переговоры в Стамбуле, запланированные на 2 июня, начнутся в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает TRT со ссылкой на источники в турецком МИДе. Это же время также называют ТАСС и «РИА Новости».Украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.