Общество 02.06.2025 в 10:01
В Стамбуле сегодня стартует второй раунд мирных переговоров
Владимир Мединский прилетел на встречу «с хорошим настроением»
Текст: Иван Иванов
2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.
Как сообщает агентство Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.
Помощник президента России Владимир Мединский в беседе с РИА Новости заявил, что прилетел в Стамбул для участия в переговорах с Украиной с хорошим настроением.
Переговоры в Стамбуле, запланированные на 2 июня, начнутся в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает TRT со ссылкой на источники в турецком МИДе. Это же время также называют ТАСС и «РИА Новости».
Украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
Как сообщает агентство Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.
Помощник президента России Владимир Мединский в беседе с РИА Новости заявил, что прилетел в Стамбул для участия в переговорах с Украиной с хорошим настроением.
Переговоры в Стамбуле, запланированные на 2 июня, начнутся в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает TRT со ссылкой на источники в турецком МИДе. Это же время также называют ТАСС и «РИА Новости».
Украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
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