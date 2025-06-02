Общество 02.06.2025 в 10:14

Трехчасовая аренда авто жительнице Бурятии обошлась в 150 тысяч рублей

Женщина нарушила условия договора каршеринговой компании
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Текст: Елена Кокорина
Трехчасовая аренда авто жительнице Бурятии обошлась в 150 тысяч рублей

Жительница Бурятии, находясь в Москве, воспользовалась услугами каршеринга и взяла машину в аренду на 3 часа. Однако из-за нарушения правил пользования арендованным автомобилем поездка ей обошлась в 150 тысяч рублей.

- Во время поездки автомобиль был остановлен инспекторами ДПС для проверки документов. В процессе выяснилось, что за рулем находилось третье лицо, не имеющее права управления транспортным средством. По условиям договора женщина была не вправе распоряжаться автомобилем, в том числе передавать машину другим водителям. За нарушение правил каршеринговой компании был предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей, - рассказали в УФССП республики.

Поскольку досудебная претензия была оставлена нарушительницей без ответа, арендодатель обратился в суд с исковым заявлением о взыскании штрафа и задолженности по аренде автомобиля. А после вынесения положительного решения в свою пользу – к судебным приставам за принудительным взысканием задолженности. Общая сумма задолженности составила 156 тысяч рублей.

- Задолженность была взыскана с банковских счетов женщины, а также ежемесячно удерживалась из ее доходов. Принятых мер оказалось достаточно для того, чтобы улан-удэнка полностью погасила задолженность перед взыскателем, - добавили судебные приставы республики.

Фото: loon.site

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