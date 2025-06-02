«Бойтесь выбрасывать»

В столице Бурятии прошла первая в текущем году акция «Чистый четверг». Она вновь подтвердила, что в городе остаются значительные проблемы с мусором в неположенных местах. На этом фоне в мэрии заявили, что в городе идет работа по подготовке к установке видеокамер в тех местах, где нарушители часто выбрасывают мусор.Мусор на стихийные свалки, находящиеся в микрорайонах, выбрасывают обычно местные жители. Теперь власти намерены более жестко взяться за нерадивых. Речь идет о том, чтобы устанавливать в таких местах видеокамеры для фиксации лиц нарушителей и их машин. А потом этих граждан будут выявлять и наказывать.Как предупредили в муниципалитете, наказание будет не только в виде административного штрафа. В городские суды будут подавать иски о возмещении гражданами-нарушителями расходов на уборку выброшенного ими мусора. Какими будут суммы пока не разглашается, но можно предположить, что немаленькими. Скорее всего, они будут зависеть от того, сколько стоит час работы по уборке и вывозу мусора и сколько времени заняло то, чтобы выехать к конкретному месту уборки и ликвидировать непорядок.«Бойтесь выкидывать», - предупреждают в мэрии Улан-Удэ.Позиция властей проста - бюджет в его нынешнем состоянии может выделять на финансирование борьбы со стихийными свалками ограниченный объем средств, поэтому борьба с нарушителями будет усиливаться и усиливаться.Именно так, напомним, добились чистоты на улицах в том же Сингапуре. Ситуация, когда нарушитель будет платить штраф, а потом еще и компенсировать расходы на уборку, похожа на ситуацию с браконьерством. Браконьер, как известно, не только оплачивает административный штраф, но и компенсирует ущерб, нанесенный природе незаконной добычей животных. И это еще не самый плохой исход для браконьера.Что касается упомянутого «Чистого четверга», то в акции приняло участие более 600 горожан. Было убрано десять свалок на улицах Бабушкина, Боевая, Комарова, в микрорайонах Стеклозавод, Верхняя Березовка, убрались в лесу вблизи Забайкальского. В ходе акции вывезли сотни кубометров мусора.