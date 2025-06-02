Жительница Улан-Удэ отметила 100-летний юбилей

В первый день лета вековой юбилей отметила жительница Улан-Удэ и труженица тыла Клара Павловна Семенова. Накануне она принимала самые теплые и искренние поздравления по случаю своего 100-летия.

Родилась она в с. Наран Иркутской области в многодетной семье, в которой воспитывалось 9 детей. Тяготы и лишения военного времени не обошли стороной и семью Клары Павловны.

- В военные годы было тяжело, голодно, холодно, ночью выходили на поле, собирали остатки колосьев. Все мы очень ждали Победу и как бы трудно не было – никто не роптал, не жаловался. Все – от мала до велика, старались и работали с полной самоотдачей, - вспоминает Клара Павловна.

Долгожительница закончила 8 классов школы, затем, получив образование бухгалтера, много лет отработала главным бухгалтером в Госгортехнадзоре Якутской АССР.

В 1952 году вышла замуж и родила двух дочерей. В 70-х годах с семьей переехали жить в Улан-Удэ, где продолжила свою трудовую деятельность кассиром в Сберкассе и Доме торговли.

За годы работы Клара Павловна не раз была удостоена почетных грамот и благодарностей за добросовестный труд, награждена юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

- На сегодняшний день Клара Павловна окружена заботой и вниманием дочерей, внуков и правнуков. В честь 100-летнего юбилея долгожительнице вручены персональные поздравления от Владимира Путина, Алексея Цыденова и Игоря Шутенкова, а также сертификат на единовременную денежную выплату, - рассказали в Управлении соцзащиты населения по г. Улан-Удэ.

Фото: минсоцзащиты населения РБ