Общество 02.06.2025 в 10:56

Жительница Улан-Удэ отметила 100-летний юбилей

Ее день рождения пришелся на первый день лета
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жительница Улан-Удэ отметила 100-летний юбилей

В первый день лета вековой юбилей отметила жительница Улан-Удэ и труженица тыла Клара Павловна Семенова. Накануне она принимала самые теплые и искренние поздравления по случаю своего 100-летия.

Родилась она в с. Наран Иркутской области в многодетной семье, в которой воспитывалось 9 детей. Тяготы и лишения военного времени не обошли стороной и семью Клары Павловны.

- В военные годы было тяжело, голодно, холодно, ночью выходили на поле, собирали остатки колосьев. Все мы очень ждали Победу и как бы трудно не было – никто не роптал, не жаловался. Все – от мала до велика, старались и работали с полной самоотдачей, - вспоминает Клара Павловна.

Долгожительница закончила 8 классов школы, затем, получив образование бухгалтера, много лет отработала главным бухгалтером в Госгортехнадзоре Якутской АССР.

В 1952 году вышла замуж и родила двух дочерей. В 70-х годах с семьей переехали жить в Улан-Удэ, где продолжила свою трудовую деятельность кассиром в Сберкассе и Доме торговли.

За годы работы Клара Павловна не раз была удостоена почетных грамот и благодарностей за добросовестный труд, награждена юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

- На сегодняшний день Клара Павловна окружена заботой и вниманием дочерей, внуков и правнуков. В честь 100-летнего юбилея долгожительнице вручены персональные поздравления от Владимира Путина, Алексея Цыденова и Игоря Шутенкова, а также сертификат на единовременную денежную выплату, - рассказали в Управлении соцзащиты населения по г. Улан-Удэ.

Фото: минсоцзащиты населения РБ

Теги
100 лет юбилей

Все новости

В Улан-Удэ после спектаклей можно будет задать вопросы артистам
02.06.2025 в 12:13
В Бурятии задержали похитителя телефонов с детских площадок
02.06.2025 в 12:00
На завершение реконструкции «Ульгэра» в Улан-Удэ просят еще 232 миллиона
02.06.2025 в 11:46
В Бурятии засняли загорающих нерп
02.06.2025 в 11:19
В Бурятии три школьника оказались в больнице из-за невнимательного водителя
02.06.2025 в 11:09
В Бурятии пьяный байкер впал в кому после ДТП
02.06.2025 в 10:58
Жительница Улан-Удэ отметила 100-летний юбилей
02.06.2025 в 10:56
Житель Улан-Удэ поживился за счет пенсионерки
02.06.2025 в 10:51
В Улан-Удэ начинаются районные «Сурхарбааны»
02.06.2025 в 10:33
«Бойтесь выбрасывать»
02.06.2025 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
В Бурятии задержали похитителя телефонов с детских площадок
На кражу его сподвигла тяга к выпивке
02.06.2025 в 12:00
На завершение реконструкции «Ульгэра» в Улан-Удэ просят еще 232 миллиона
Теперь объект обещают сдать в 2026 году
02.06.2025 в 11:46
В Бурятии засняли загорающих нерп
Солнечные ванны они принимали на ледяных островах Северного Байкала
02.06.2025 в 11:19
«Бойтесь выбрасывать»
Власти Улан-Удэ предупредили нерадивых горожан
02.06.2025 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru