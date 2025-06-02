В Бурятии засняли загорающих нерп

Направляясь до природного заказника «Фролихинский» по Байкалу на мотолодке, сотрудники отдела охраны «Заповедного Подлеморья» повстречали не только ледяные глыбы и целые архипелаги плавающего льда, но и загорающих на них нерп. Десятки особей лежали и наслаждались тихим и солнечным днем.

- Сейчас у байкальских эндемиков проходит весенняя линька. Для этого природного процесса им необходим ультрафиолетовый свет, поэтому нерпы в буквальном смысле загорают на солнышке. Интересно, что каждая особь байкальской нерпы при шуме приближающего маломерного судна ведёт себя по-разному. Кто-то сразу ныряет в воду, а кто-то от любопытства и без чувства страха наблюдает за дрейфующим судном, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Самых отважных особей и удалось запечатлеть участковому государственному инспектору Владимиру Парфёнову.

Фото: Владимир Парфёнов, «Заповедное Подлеморье»