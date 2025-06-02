Общество 02.06.2025 в 12:00

В Бурятии задержали похитителя телефонов с детских площадок

На кражу его сподвигла тяга к выпивке
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали похитителя телефонов с детских площадок

В Курумканском районе Бурятии росгвардейцы по ориентировке задержали подозреваемого в краже телефонов у детей. Украл он их для того, чтобы впоследствии выменять гаджеты на выпивку.

- Росгвардейцы в ходе несения службы на маршруте патрулирования в с. Курумкан обратили внимание на нетрезвого гражданина, который по приметам в ориентировке проходил по краже на детской площадке. В ходе задержания мужчина сознался в совершении преступления и был доставлен в полицию, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанный 45-летний местный житель днем ранее похитил детский рюкзак с игровой площадки, в котором находились два сотовых телефона стоимостью более 15 тысяч рублей. Похищенные гаджеты злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, успел обменять на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефоны уже детям вернули.

Фото: Росгвардия РБ

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кража телефоны

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