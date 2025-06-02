Общество 02.06.2025 в 13:06

Пенсионера в Бурятии привлекут за вырубку 67 сосен

Мужчина хотел сделать изгородь на сенокосе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Пенсионера в Бурятии привлекут за вырубку 67 сосен

В Курумканском районе Бурятии к уголовной ответственности привлекли пенсионера. 64-летний сельчанин срубил десятки сосен, чтобы сделать изгородь на сенокосном угодье.

12 мая в полицию Курумканского района обратился лесничий Курумканского лесничества. - Мужчина рассказал, что неизвестный, находясь в Гаргинском участковом лесничестве, срубил 67 деревьев породы сосна, объемом более пяти кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 123 тысяч рублей. Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии был задержан подозреваемый – 64-летний житель с. Аргада Курумканского района, - рассказали в полиции Бурятии.

Пенсионер рассказал, что срубил деревья, произрастающие недалеко от его деляны, для изготовления изгороди на сенокосном угодье.

Следователем возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Елена Кокорина

 

Теги
лесоруб

Все новости

Пенсионера в Бурятии привлекут за вырубку 67 сосен
02.06.2025 в 13:06
Улан-удэнцев просят помочь найти велосипедного вора
02.06.2025 в 12:32
У тарифов ТГК-14 в Бурятии нашлись защитники
02.06.2025 в 12:31
В Улан-Удэ после спектаклей можно будет задать вопросы артистам
02.06.2025 в 12:13
В Бурятии задержали похитителя телефонов с детских площадок
02.06.2025 в 12:00
На завершение реконструкции «Ульгэра» в Улан-Удэ просят еще 232 миллиона
02.06.2025 в 11:46
В Бурятии засняли загорающих нерп
02.06.2025 в 11:19
В Бурятии три школьника оказались в больнице из-за невнимательного водителя
02.06.2025 в 11:09
В Бурятии пьяный байкер впал в кому после ДТП
02.06.2025 в 10:58
Жительница Улан-Удэ отметила 100-летний юбилей
02.06.2025 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
У тарифов ТГК-14 в Бурятии нашлись защитники
Республиканская служба по тарифам считает их экономически обоснованными
02.06.2025 в 12:31
В Бурятии задержали похитителя телефонов с детских площадок
На кражу его сподвигла тяга к выпивке
02.06.2025 в 12:00
На завершение реконструкции «Ульгэра» в Улан-Удэ просят еще 232 миллиона
Теперь объект обещают сдать в 2026 году
02.06.2025 в 11:46
В Бурятии засняли загорающих нерп
Солнечные ванны они принимали на ледяных островах Северного Байкала
02.06.2025 в 11:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru