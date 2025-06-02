Пенсионера в Бурятии привлекут за вырубку 67 сосен

В Курумканском районе Бурятии к уголовной ответственности привлекли пенсионера. 64-летний сельчанин срубил десятки сосен, чтобы сделать изгородь на сенокосном угодье.

12 мая в полицию Курумканского района обратился лесничий Курумканского лесничества. - Мужчина рассказал, что неизвестный, находясь в Гаргинском участковом лесничестве, срубил 67 деревьев породы сосна, объемом более пяти кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 123 тысяч рублей. Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии был задержан подозреваемый – 64-летний житель с. Аргада Курумканского района, - рассказали в полиции Бурятии.

Пенсионер рассказал, что срубил деревья, произрастающие недалеко от его деляны, для изготовления изгороди на сенокосном угодье.

Следователем возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Елена Кокорина