Районы Бурятии закупили дорожную технику

18 муниципальных образований Бурятии благодаря поддержке республиканского бюджета приобрели дорожную технику: грейдеры, комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики. Субсидия на возмещение части лизинговых затрат из республиканского бюджета выделена в общем объеме около 396 млн рублей и распределена с 2024 по 2027-й годы.- Данная мера позволила существенным образом обновить парк специализированной техники в районах и муниципалитетах, увеличив эффективность обслуживания местных дорог для обеспечения бесперебойного проезда, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Спецтехнику для содержания местных дорог приобрели Тункинский, Джидинский, Иволгинский, Бичурский, Муйский, Баргузинский, Иволгинский, Кяхтинский, Заиграевский, Закаменский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Заиграевский и Кабанский районы, а также Улан-Удэ и Северобайкальск.