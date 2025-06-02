Общество 02.06.2025 в 13:53

Районы Бурятии закупили дорожную технику

На эти цели бюджет республики выделил почти 400 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
Районы Бурятии закупили дорожную технику
Фото: Минтранс Бурятии
18 муниципальных образований Бурятии благодаря поддержке республиканского бюджета приобрели дорожную технику: грейдеры, комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики. Субсидия на возмещение части лизинговых затрат из республиканского бюджета выделена в общем объеме около 396 млн рублей и распределена с 2024 по 2027-й годы. 

- Данная мера позволила существенным образом обновить парк специализированной техники в районах и муниципалитетах, увеличив эффективность обслуживания местных дорог для обеспечения бесперебойного проезда, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Спецтехнику для содержания местных дорог приобрели Тункинский, Джидинский, Иволгинский, Бичурский, Муйский, Баргузинский, Иволгинский, Кяхтинский, Заиграевский, Закаменский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Заиграевский и Кабанский районы, а также Улан-Удэ и Северобайкальск.
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