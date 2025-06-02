За вырубку лиственницы жителям Бурятии грозит до 7 лет тюрьмы

Хоринский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Бурятии, обвиняемых в незаконных рубках. За год с небольшим они нарубили сосен и лиственниц на территории Кижингинского лесничества, причинив лесному фонду ущерб на 5 млн рублей.

- Органом следствия установлено, что с июня 2023 года по август 2024 года обвиняемые, действуя организованной группой по предварительному сговору, осуществляли незаконную рубку сосен и лиственницы в особо крупном размере. Их преступные действия были пресечены сотрудниками МВД. Уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре республики.

Наиболее строгая санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Фото: loon.site