Общество 02.06.2025 в 15:49
«Мама разрешила погулять»
Манул Снежинка впервые показала котят посетителям Новосибирского зоопарка
Текст: КП-Новосибирск
Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка стала мамой. Как сообщает КП-Новосибирск, она долгое время скрывала своих котят от посторонних глаз, но 1 июня, в Международный день защиты детей, впервые решила показать их посетителям. Заснять этот момент удалось новосибирскому фотографу Роману Паулову.
- Уже поздно вечером манул Снежинка впервые разрешила своим котяткам выйти из домика и немного погулять в присутствии посетителей зоопарка, - поделился он в своем Telegram-канале «Манулизация».
Котята с осторожностью изучали окружающий мир и почти не отходили от мамы. Не обошлось и без небольшого перерыва на подкрепление. Кстати, фотографу удалось насчитать четырех малышей.
Роман Паулов работает программистом, но в свободное от работы время вместе с женой ведет блог о манулах. Это увлечение прославило новосибирца в интертнете.
В этом году в Новосибирском зоопарке произошло уже не одно пополнение. Например, недавно детеныши появились на свет у лосей, северных оленей, козерогов, аргали, золотистых такинов и нубийских коз.
- Уже поздно вечером манул Снежинка впервые разрешила своим котяткам выйти из домика и немного погулять в присутствии посетителей зоопарка, - поделился он в своем Telegram-канале «Манулизация».
Котята с осторожностью изучали окружающий мир и почти не отходили от мамы. Не обошлось и без небольшого перерыва на подкрепление. Кстати, фотографу удалось насчитать четырех малышей.
Роман Паулов работает программистом, но в свободное от работы время вместе с женой ведет блог о манулах. Это увлечение прославило новосибирца в интертнете.
В этом году в Новосибирском зоопарке произошло уже не одно пополнение. Например, недавно детеныши появились на свет у лосей, северных оленей, козерогов, аргали, золотистых такинов и нубийских коз.
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