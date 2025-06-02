«Ростелеком» получил благодарность за прямую трансляцию Парада Победы

С помощью интернета “Ростелекома” были организованы прямые включения на телеканале “Россия 24”, где можно было в течение всего дня посмотреть военные парады, проходящие в различных регионах страны. Полная онлайн-трансляция была доступна на видеоплатформе ВК Видео «Вести Бурятия».











Бурятский филиал «Ростелекома» получил благодарность от министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики за участие в подготовке и проведении трансляции Парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Компания предоставила инфраструктуру связи для прямого эфира юбилейного мероприятия, которое прошло 9 мая в Улан-Удэ.Трансляция велась с места основного праздничного события — центральной площади столицы Бурятии. Сотрудники «Ростелекома» обеспечили высокоскоростными интернет–каналами видеокамеры и мобильные комплексы, где находились дикторы — голоса Парада.Дмитрий Бадмаев, директор телерадиокомпании ГТРК «Бурятия»:«Благодаря цифровым технологиям наша аудитория возросла в несколько раз: прямой эфир посмотрели более 150 000 жителей Бурятии. Еще одно преимущество онлайн-формата — это возможность сразу по окончании трансляции получить видеозапись, которая и сейчас доступна на нашем сайте».Жители региона смогли в режиме реального времени увидеть событие в эфире республиканских СМИ: ГТРК «Бурятия», «Тивиком», «Буряад ТВ» и «АТВ». Также трансляцию посмотрели в Монголии на телеканале «Монгол ТВ».Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Наша компания традиционно принимает участие в технической подготовке и проведении Парада Победы, и каждый раз для моих коллег это очень почетное, волнительное и ответственное событие. Для бесперебойных онлайн-трансляций мы организовываем видеопоток в цифровом формате по защищенным каналам связи. Рады, что в этот знаменательный день мы всей Бурятией посмотрели Парад и почувствовали атмосферу великого праздника».Реклама. ПАО Ростелеком ИНН 7707049388 Erid: 2Vfnxx5kAU8