Общество 02.06.2025 в 16:29

«Ростелеком» получил благодарность за прямую трансляцию Парада Победы

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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» получил благодарность за прямую трансляцию Парада Победы
Бурятский филиал «Ростелекома» получил благодарность от министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики за участие в подготовке и проведении трансляции Парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Компания предоставила инфраструктуру связи для прямого эфира юбилейного мероприятия, которое прошло 9 мая в Улан-Удэ.

Трансляция велась с места основного праздничного события — центральной площади столицы Бурятии. Сотрудники «Ростелекома» обеспечили высокоскоростными интернет–каналами видеокамеры и мобильные комплексы, где находились дикторы — голоса Парада.

С помощью интернета “Ростелекома” были организованы прямые включения на телеканале “Россия 24”, где можно было в течение всего дня посмотреть военные парады, проходящие в различных регионах страны. Полная онлайн-трансляция была доступна на видеоплатформе ВК Видео «Вести Бурятия». 


Дмитрий Бадмаев, директор телерадиокомпании ГТРК «Бурятия»:

«Благодаря цифровым технологиям наша аудитория возросла в несколько раз: прямой эфир посмотрели более 150 000 жителей Бурятии. Еще одно преимущество онлайн-формата — это возможность сразу по окончании трансляции получить видеозапись, которая и сейчас доступна на нашем сайте».

Жители региона смогли в режиме реального времени увидеть событие в эфире республиканских СМИ: ГТРК «Бурятия», «Тивиком», «Буряад ТВ» и «АТВ». Также трансляцию посмотрели в Монголии на телеканале «Монгол ТВ».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания традиционно принимает участие в технической подготовке и проведении Парада Победы, и каждый раз для моих коллег это очень почетное, волнительное и ответственное событие. Для бесперебойных онлайн-трансляций мы организовываем видеопоток в цифровом формате по защищенным каналам связи. Рады, что в этот знаменательный день мы всей Бурятией посмотрели Парад и почувствовали атмосферу великого праздника».

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