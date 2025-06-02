В Бурятии состоялись первые сборы по пулевой стрельбе

В Бурятии состоялись первые Республиканские учебно-тренировочные сборы по пулевой стрельбе среди охотников. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, памяти ветеранов-спортсменов и снайперов Бурятии.

Участие в сборах приняли местных 60 охотников.

- Отличная погода, специалисты и любители охоты, профессиональный праздник День охотоведа – все факторы сошлись для проведения мероприятия. Мы организовали эти сборы для любителей охоты с целью развития навыков точной стрельбы и повышения уровня мастерства участников. Уверена, что будем проводить подобные мероприятия и далее, открыты ко всем предложениям от сообщества охотников-любителей. Выражаю благодарность за активное участие всем охотникам, оргкомитету и партнёрам, - рассказала руководитель «Бурприроднадзора» Марина Дамдинова.

Пулевая стрельба осуществлялась в трех положениях - стоя, с колена и лёжа.

Участники и команды, занявшие призовые места были награждены ценными призами и дипломами.

Фото: скриншот видео Бурприроднадзора