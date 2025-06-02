В Бурятии прокуратура заставляет власти района запустить маршрутки

Жители Еравнинского района пожаловались в прокуратуру на отсутствие транспортного сообщения между населенными пунктами. Надзорное ведомство провело проверку, которая подтвердила данный факт.«Установлено, что между селом Сосново-Озерское и 15 населенными пунктами района не организованы регулярные перевозки общественным транспортом. В нарушение законодательства муниципалитет меры по решению данного вопроса не принимал, что ущемляет права жителей на свободу передвижения и доступ к социальной инфраструктуре, медицинским учреждениям, банковским организациям и другим важным объектам», - констатировала прокуратура.Чтобы обязать местные власти решить данный вопрос, пришлось подавать иск в суд. Фемида требования прокуратуры удовлетворила. Районной администрации дали восемь месяцев на решение проблемы транспортного сообщения. Прокуратура пообещала, что будет следить за исполнением решения суда.