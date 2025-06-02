Силовики проводят массовые обыски в ТГК-14

Следователи пришли с обысками в главное здание ТГК-14 в Чите на улице Профсоюзная, 23, а всех сотрудников собрали в актовом зале. Об этом корреспонденту «Чита.Ру» 2 июня сообщили сразу несколько сотрудников компании.

«Пришли с обысками, в том числе ОМОН. Всех в актовом зале собрали, это было где-то в 11:00. Даже на обед не выпустили. Потом рабочий день кончился, но оперативные мероприятия в здании продолжаются», — рассказал один из собеседников издания.

По словам другого сотрудника, непонятно, к какой структуре относятся работающие на месте силовики, но они не только проводили обыски, но и допрашивали сотрудников, которых собрали в одном помещении.

Ещё один специалист из ТГК-14, работающий за пределами головного офиса, рассказал, что дозвониться до сотрудников из здания на Профсоюзной стало невозможно до обеда — никто не поднимал трубки, застопорился электронный документооборот: «Нам потом сказали, что там проверки идут. Вроде сейчас уже часть сотрудников стали выпускать, потому что документы начали согласовываться, а до обеда ничего не двигалось».

Ранее стало известно о задержании председателя совета директоров ПАО «ТГК-14 Константина Люльчева и его заместителя Виктора Мясника по уголовному делу о мошенничестве. Затем Люльчева суд отправил в СИЗО на 2 месяца, а затем был арестован и Мясник.

Представитель ТГК-14, отвечающая за взаимодействие со СМИ, на просьбу прокомментировать ситуацию попросила направить в адрес компании официальный запрос.

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