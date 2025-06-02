Стычка двух косолапых мишек в Бурятии попала на камеру
Косолапые мишки в Бурятии показали перед камерой свою игривую схватку. Двух молодых медведей запечатлела фотоловушка нацпарка «Тункинский».
- Они играют друг с другом, демонстрируя характерное поведение представителей своего вида: легкие удары и покусывания служат тренировкой перед взрослой жизнью, - комментируют в нацпарке.
Также инспекторы рассказали о нескольких любопытных деталях в подобных поединках среди косолапых гигантов:
- Чаще всего такие столкновения возникают из-за территориальных разногласий либо конкуренции за внимание самки.
- Хотя внешний вид битв выглядит устрашающе, большая часть конфликтов заканчивается показательной демонстрацией мощи, редко приводящей к серьезным увечьям.
- Взрослый медведь весит сотни килограммов и способен развивать скорость свыше 40 километров в час.
Что касается пробуждения медведей после зимней спячки, оно начинается весной — точные сроки варьируются в зависимости от погодных условий и доступности пищи. В 2025 году первые признаки активности медведей были зафиксированы сотрудниками парка в конце марта.
Фото: скриншот видео нацпарк «Тункинский»