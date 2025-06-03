Общество 03.06.2025 в 09:27

Мошенники сняли деньги со счета улан-удэнки благодаря ее 7-летней дочери

На ребенка они вышли через онлайн-игру
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники сняли деньги со счета улан-удэнки благодаря ее 7-летней дочери

7-летняя девочка в Улан-Удэ попалась в сети мошенников и перевела им деньги своей матери. Аферисты вышли на ребенка с помощью игры «Роблокс».

- Злоумышленники отправили ей сообщение от имени бота, предлагая «робуксы». После нажатия на кнопку «старт» с девочкой связался другой пользователь, представившийся ребенком. Он убедил её взять телефон родителя и следовать инструкциям для получения «робуксов», - рассказали в полиции республики.

Девочка взяла телефон своей мамы, вошла в приложение онлайн-банка и, отсканировав QR-код, перевела деньги мошенникам. После того как 21 тысяча рублей списалась, она рассказала все матери и женщина обратилась в полицию.

Фото: loon.site

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