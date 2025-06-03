В поисках попутчика жительница Улан-Удэ наткнулась на мошенника

26-летняя жительница Улан-Удэ стала жертвой мошенников, пытаясь найти перевозчика в одном из каналов мессенджера «Попутчики», предлагающих услуги пассажирских и грузовых перевозок.

- Она разместила объявление о необходимости доставки груза в соседний регион. На её сообщение откликнулся мужчина, который предложил свои услуги, сообщив, что скоро едет в нужном направлении. Для оплаты он прислал ей ссылку. Девушка перешла по ней и ввела данные своей банковской карты. В результате с её счета было списано около 34 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site