Монголия и Туркмения планируют создать транспортный коридор из Азии в Европу

Монголия и Туркмения имеют потенциал развития автотранспортных связей, включая создание трансконтинентального транспортного коридора из Азии в Европу. Об этом сообщил глава туркменского государства Сердар Бердымухамедов по итогам официальных переговоров с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом.«В ходе переговоров приоритетное внимание уделялось торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны отметили потенциал совместных усилий по развитию автотранспортных связей, включая создание трансконтинентального транспортного коридора из Азии в Европу. В этом контексте хотел бы подчеркнуть значимость инициативы Туркмении «Возрождение Великого Шелкового пути», – сказал туркменский лидер.Он выразил признательность за поддержку Монголией политики постоянного нейтралитета Туркмении в рамках международного сотрудничества. Стороны договорились и далее объединять усилия в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая терроризм, экстремизм, транснациональную преступность, незаконный оборот наркотиков и другие виды противоправной деятельности.«В ходе вашего государственного визита мы обогатили наши отношения сотрудничеством в таких областях, как торговля, экономика, таможня, легкая промышленность, наука, культура, образование, средства массовой информации и здравоохранение, а также подписали 14 документов между правительствами и организациями», – отметил президент Монголии.