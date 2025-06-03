Общество 03.06.2025 в 10:00

Монголия и Туркмения планируют создать транспортный коридор из Азии в Европу

Президенты двух стран провели переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве
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Текст: Чингис Шоноев
Монголия и Туркмения планируют создать транспортный коридор из Азии в Европу
Фото пресс-службы президента Монголии
Монголия и Туркмения имеют потенциал развития автотранспортных связей, включая создание трансконтинентального транспортного коридора из Азии в Европу. Об этом сообщил глава туркменского государства Сердар Бердымухамедов по итогам официальных переговоров с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом.

«В ходе переговоров приоритетное внимание уделялось торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны отметили потенциал совместных усилий по развитию автотранспортных связей, включая создание трансконтинентального транспортного коридора из Азии в Европу. В этом контексте хотел бы подчеркнуть значимость инициативы Туркмении «Возрождение Великого Шелкового пути», – сказал туркменский лидер.

Он выразил признательность за поддержку Монголией политики постоянного нейтралитета Туркмении в рамках международного сотрудничества. Стороны договорились и далее объединять усилия в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая терроризм, экстремизм, транснациональную преступность, незаконный оборот наркотиков и другие виды противоправной деятельности.

«В ходе вашего государственного визита мы обогатили наши отношения сотрудничеством в таких областях, как торговля, экономика, таможня, легкая промышленность, наука, культура, образование, средства массовой информации и здравоохранение, а также подписали 14 документов между правительствами и организациями», – отметил президент Монголии.
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