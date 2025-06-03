Общество 03.06.2025 в 10:06

В Улан-Удэ заметили следы медведя

Он наследил на самом популярном у горожан маршруте
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ заметили следы медведя

В районе Верхней Березовки в Улан-Удэ вчера заметили следы медведя. Отпечатки его лап были у популярной среди местных жителей «Тропы здоровья».

Видео разместили в группе-телеканала «Тивиком», а любителям свежего воздуха, лесных прогулок и красивых видов советуют теперь быть очень осторожными.

Выход медведя вчера был замечен и в местности Лемасово рядом с турбазой «Дали ТУР». В районной группе «Кабанск-инфо.24/7» рассказали, что косолапый убежал по направлению села Исток. Информацию уже довели до Бурприроднадзора.

Значительно повысилось число встреч с хозяевами тайги и в Баргузинском заповеднике.

- Сейчас появилась свежая зелень и медведи стали посещать полевую базу «Давша» в поисках лакомых одуванчиков. Следы их жизнедеятельности в посёлке наглядно демонстрируют, что они ещё активно питаются прошлогодней клюквой на ближайших болотах. У медведей всё сурово, надо питаться, питаться и питаться! Время на создание жировых запасов ограничено и не факт, что будет урожай основных нагульных кормов - орехов кедра (сосны сибирской) и кедрового стланика. Зима строго спросит, - рассказывает госинспектор заповедника Юрий Гороховский.

Фото: скрин видео «Тивикома» и «Заповедное Подлеморье»

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