Полицейские Бурятии помогли супруге участника СВО

В Кижингинском районе Бурятии полицейские оказали помощь супруге участника СВО. Женщина проживает в своем доме и ее печи требовался капитальный ремонт.

За помощью жена добровольца, ушедшего на СВО, а также дочь ветерана органов внутренних дел, обратилась к сотрудникам отделения полиции по Кижингинскому району МО МВД России «Хоринский».

- Баярма Цыреновна проживает в частном доме в селе Усть-Орот. Ей потребовалась помощь в ремонте печи: трещины в кладке, в фундаменте и в швах между кирпичами. Внутри топки были видны обломки выгоревшего кирпича. Благодаря слаженной работе и четко распланированным действиям оценить труд полицейских Баярма Чимитдоржиева сможет уже скоро – работа по ремонту подходит к концу, - рассказали в полиции республики.

Начальник отделения полиции по Кижингинскому району Мэргэн Жалсанов отметил, что «каждый из нас, даже делая небольшой вклад, дарит людям надежду, что они не одни».

Также напомним, что 28 мая буддисты встретили священный месяц поста и добродетели - Буянта hара (Сака дава), который продлится до 25 июня. В этот месяц любое благое действие приносит духовную заслугу, сила которой в сотни тысяч раз эффективнее и результативнее, чем в другое время года. Также его называют «месяцем стотысячекратного увеличения».

Фото: полиция РБ