Улан-удэнский школьник выиграл путевку в лагерь на берегу Черного моря

Ученик школы №32 г. Улан-Удэ Максим Дворников выиграл путевку во всероссийский детский центр «Орленок». 14-летний школьник вошел в число победителей всероссийского конкурса «Юный правозащитник», который ежегодно проводит Федеральная служба судебных приставов России.

- Благодаря своей эрудированности, интересу к юриспруденции и работе судебных приставов, активной гражданской позиции школьники из Бурятии всегда показывают высокие результаты. Для Максима это уже вторая победа в конкурсе «Юный правозащитник». В прошлом году его работа также получила высокую оценку жюри конкурса и была названа в числе лучших среди сотен других работ, которые присылают со всей России, - отметил врио главного судебного пристава республики Вячеслав Хертуев.

Летняя смена «Юные правозащитники» проходит на берегу Черного моря. Программа смены направлена на правовое, военное профориентационное, военно-патриотическое воспитание подростков, а также на изучение истории России и её героического опыта.

Фото: loon.site