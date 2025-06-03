Общество 03.06.2025 в 10:59

В Бурятии расплодилось слишком много начальников

Несмотря на рост спроса, им приходится жестко конкурировать за вакансии
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии расплодилось слишком много начальников
Фото: архив «Номер один»
Аналитики российской рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru выяснили, как изменился спрос на руководителей среднего и высшего звена в Бурятии и на какие зарплаты они могут рассчитывать.

По данным базы вакансий hh.ru, за январь-май 2025 года в Бурятии было открыто 178 вакансий для руководителей среднего и высшего звена. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них вырос на 24%.

Наибольший прирост вакансий заметен в добывающей отрасли (+92% вакансий для топ-менеджмента год к году) и в сфере логистики и перевозок (+60%). Более скромную динамику показали компании из направления «Продукты питания» (+20%). На прежнем уровне остался спрос на руководителей в розничной торговле, а снизился — в металлургической (–3%) и строительной (–4%) отраслях.

В разрезе специализаций наиболее востребованными в Бурятии оказались начальники производства (43% вакансий для руководителей). Далее идут руководители филиала (13%), руководители отдела логистики (7%), коммерческие директора (6%), генеральные и исполнительные директора (5%). Реже всего работодатели ищут в этом году директоров по информационным технологиям и руководителей отдела аналитики (по 1%).

При этом самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в регионе стали коммерческие и финансовые директора (медиана зарплатных предложений — 200 тыс. рублей), директора по информационным технологиям (170 тыс. рублей), генеральные, исполнительные, технические, финансовые и операционные директора (по 150 тыс. рублей). Самые востребованные — начальники производства — могут рассчитывать на 127,5 тыс. рублей в среднем.

«На данный момент в сфере высшего менеджмента наблюдается высокая конкуренция за работу среди соискателей. На одну вакансию приходится 12,2 резюме потенциальных кандидатов при норме для рынка труда 4,0–7,9 резюме на вакансию», - отмечают в hh.ru.
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