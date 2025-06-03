Тракторист в Бурятии рискуя жизнью спасал от пожара село Буй

В Республиканском агентстве лесного хозяйства рассказали о трактористе Александре Кабыше, который отчаянно сражался с апрельским ландшафтным пожаром в Бичурском районе и своими грамотными действиями спасал от огненной стихии дома жителей села Буй.

- Быть лесным пожарным – это призвание, иногда и без приставки лесной. В Буйском лесхозе работает не просто профессиональный тракторист, но и человек с высокими моральными качествами. 28 апреля пал травы перешёл на надворные постройки и дома села Буй. Из-за сильных порывов ветра огонь менял направление. Для создания противопожарного разрыва между горящими надворными постройками и соседними домами работал бульдозер под управлением тракториста Александра Кабыша, - сообщили в РАЛХ.

Направляя технику в самый эпицентр пожара, он отталкивал горящие деревянные постройки от соседних строений. Для предотвращения возгорания бульдозера, его поливали водой из пожарных рукавов. Упорная борьба с огненной стихией продолжалась около часа, рассказывают коллеги Александра, которые также принимали непосредственное участие в тушении.

Фото: РАЛХ