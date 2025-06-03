Минсельхоз Бурятии не видит трагедии в поставках монгольской картошки

«На недавней встрече с монгольскими коллегами мы обсуждали возможности поставок продукции - это нормальная практика, которая при необходимости поможет стабилизировать цены для потребителей. Даже ведущие аграрные державы активно участвуют в международной торговле - это показатель зрелости экономики» – прокомментировал ситуацию Амгалан Дармаев.





Как уже сообщал «Номер один», к началу мая цены на картофель в России взлетели до исторического рекорда . По данным Росстата, в апреле картошка стоила в среднем 85,4 рублей за 1 кг, что в три раза выше, чем годом ранее. Причина - в России остро не хватает своего картофеля. Сейчас свыше 40% картошки завозится из Белоруссии, Египта, Пакистана и Китая. Также растет и потребление «второго хлеба».