Общество 03.06.2025 в 11:21

Минсельхоз Бурятии не видит трагедии в поставках монгольской картошки

«В стране действуют рыночные механизмы», говорят чиновники
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Текст: Андрей Константинов
Минсельхоз Бурятии не видит трагедии в поставках монгольской картошки
Фото: архив «Номер один»
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии прокомментировали ситуацию с картофелем в республике. Напомним, не так давно Россельхознадзор опубликовал информацию, что картофель в Бурятию начали поставлять из Монголии.

Как заявили в Минсельхозе, Бурятия по итогам урожая 2024 года обеспечила 99,5% собственных потребностей в картофеле. Это позволяет полностью покрывать внутренние потребности без закупок картофеля в Монголии или других странах. 

Тем не менее, как отмечают в министерстве, в стране действуют рыночные механизмы. Местные производители, выращивая картофель в Бурятии, могут продавать его и в другие регионы. В свою очередь местные розничные сети могут закупать картошку в других странах и субъектах РФ.

«Как приграничный регион Бурятия принимает на своей территории транзитные партии картофеля, следующие в другие субъекты России. Это логистическая роль особенно важна в текущей ситуации, когда по всей стране отмечается дефицит картофеля. Также отмечаем, по данным Россельхознадзора часть завезенного из Монголии картофеля действительно осталась в Бурятии», - признали в министерстве.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалана Дармаева, «современный рынок невозможно представить без взаимовыгодного сотрудничества». 

«На недавней встрече с монгольскими коллегами мы обсуждали возможности поставок продукции - это нормальная практика, которая при необходимости поможет стабилизировать цены для потребителей. Даже ведущие аграрные державы активно участвуют в международной торговле - это показатель зрелости экономики» – прокомментировал ситуацию Амгалан Дармаев.

Как уже сообщал «Номер один», к началу мая цены на картофель в России взлетели до исторического рекорда. По данным Росстата, в апреле картошка стоила в среднем 85,4 рублей за 1 кг, что в три раза выше, чем годом ранее. Причина - в России остро не хватает своего картофеля. Сейчас свыше 40% картошки завозится из Белоруссии, Египта, Пакистана и Китая. Также растет и потребление «второго хлеба».
Теги
картофель

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