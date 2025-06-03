В Улан-Удэ обновили торговую площадку на «Интерьере»

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев провел рабочую приемку новых павильонов на остановке «Интерьер». Там убрали старые киоски, взамен которых поставили новые, расширили крышу остановки и обновили площадку для продажи сельхозпродукции. Сейчас идет асфальтирование площадки перед павильонами, чтобы выровнять уклон, из-за которого при осадках скапливалась вода.«Раньше тут были торговые точки «Продукты Бурятии», построенные в 2010 году. Со временем здания износились, поэтому городские власти вместе с районом, Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству и коммерсантами решили обновить объекты. Получилось хорошее сотрудничество между бизнесом и городом», - отметил Сергей Гашев.Также чиновники провели ревизию всех 500 нестационарных торговых точек в городе.«Проверили их соответствие Правилам благоустройства, составили список нарушений, выписали предписание 340 владельцам киосков. В порядок уже привели более 60 — на улицах Жердева, Гагарина и т.д. Снесли 18 нелегальных строений, владельцы которых не имели разрешительных документов», - сообщил первый заместитель мэра.