В мае в Улан-Удэ родилось больше мальчиков, чем девочек

Прошедший май подарил городу Улан-Удэ 390 новорожденных. При этом, в Перинатальном республиканском центре отметили, что мальчиков у них родилось больше, чем девочек.

- Всего в мае в нашем центре приняли 386 родов, среди которых родилось четыре двойни. Мальчиков родилось 209, а девочек – 181. Самой крупной малышкой стала девочка, родившаяся 23 мая: её вес составил 5130 г, а рост – 56 см. Самая миниатюрная девочка весом 580 г и ростом 28 см родилась 29 мая. Она сейчас под пристальным вниманием опытных неонатологов, - рассказали в роддоме.

Самым «урожайным» днем стала пятница, 23 мая. В этот день на свет появилось 24 малыша – 16 мальчиков и 8 девочек.

- Каждый новый ребёнок – это история, в которой есть место любви, заботе и профессионализму. Благодарим родителей за доверие, а малышей за первую улыбку, адресованную этому миру, - добавили в Перинатальном республиканском центре.

Фото: loon.site