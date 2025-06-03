Общество 03.06.2025 в 12:23

В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия

Изменения в датах доставки коснутся получателей пенсий через банки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия
Фото: архив «Номер один»
В июне ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит по обычному графику. Изменения в датах доставки коснутся получателей пенсий через банки. Июньские выплаты они получат раньше.

Сегодня, 3 июня, Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит на банковские счета получателям следующие пособия за май:

- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;

- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. 

По графику, 5 июня, родители получат ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала. 

6 июня работающим родителям выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Как отметили в Отделении СФР по РБ, небольшие изменения в июньском графике произойдут для получателей пенсий через банки.

Пенсионерам с датой получения пенсий 6-го числа выплаты перечислят 4 июня. Гражданам, которым пенсионные выплаты перечисляются по графику 14 числа, получат пенсии 10 июня в связи с предстоящими нерабочими днями по случаю празднования Дня России. Пенсии за субботу 21 июня региональное Отделение Соцфонда выплатит 19 июня.

«Зачисление денежных средств через банки производится в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», - отмечают в региональном Отделении Соцфонда.

В июне пособия и пенсии, выплачиваемые через «Почту России», большинству получателей поступят в соответствии с графиком с 3 по 21 июня. На день раньше выплаты произведут только за праздничный день в честь Дня России 12 июня, в который отделения связи работать не будут.
Теги
пенсии пособия

Все новости

В Улан-Удэ стартовал второй этап противоклещевой обработки парков
03.06.2025 в 12:35
В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия
03.06.2025 в 12:23
В России массово производят «неправильный» мёд
03.06.2025 в 12:13
В мае в Улан-Удэ родилось больше мальчиков, чем девочек
03.06.2025 в 11:53
В Улан-Удэ обновили торговую площадку на «Интерьере»
03.06.2025 в 11:43
Тракторист в Бурятии рискуя жизнью спасал от пожара село Буй
03.06.2025 в 11:25
Минсельхоз Бурятии не видит трагедии в поставках монгольской картошки
03.06.2025 в 11:21
В Бурятии расплодилось слишком много начальников
03.06.2025 в 10:59
Улан-удэнский школьник выиграл путевку в лагерь на берегу Черного моря
03.06.2025 в 10:50
Полицейские Бурятии помогли супруге участника СВО
03.06.2025 в 10:38
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
В Улан-Удэ стартовал второй этап противоклещевой обработки парков
Горожан просят воздержаться от прогулок в эти дни
03.06.2025 в 12:35
В России массово производят «неправильный» мёд
Россельхознадзор ужаснулся масштабами фальсификаций сладкого продукта
03.06.2025 в 12:13
В мае в Улан-Удэ родилось больше мальчиков, чем девочек
Статистикой поделились в Перинатальном республиканском центре
03.06.2025 в 11:53
В Улан-Удэ обновили торговую площадку на «Интерьере»
Вместо старых киосков там поставили новые павильоны
03.06.2025 в 11:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru