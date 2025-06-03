В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия

В июне ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит по обычному графику. Изменения в датах доставки коснутся получателей пенсий через банки. Июньские выплаты они получат раньше.Сегодня, 3 июня, Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит на банковские счета получателям следующие пособия за май:- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.По графику, 5 июня, родители получат ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.6 июня работающим родителям выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.Как отметили в Отделении СФР по РБ, небольшие изменения в июньском графике произойдут для получателей пенсий через банки.Пенсионерам с датой получения пенсий 6-го числа выплаты перечислят 4 июня. Гражданам, которым пенсионные выплаты перечисляются по графику 14 числа, получат пенсии 10 июня в связи с предстоящими нерабочими днями по случаю празднования Дня России. Пенсии за субботу 21 июня региональное Отделение Соцфонда выплатит 19 июня.«Зачисление денежных средств через банки производится в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», - отмечают в региональном Отделении Соцфонда.В июне пособия и пенсии, выплачиваемые через «Почту России», большинству получателей поступят в соответствии с графиком с 3 по 21 июня. На день раньше выплаты произведут только за праздничный день в честь Дня России 12 июня, в который отделения связи работать не будут.