Общество 03.06.2025 в 12:35

В Улан-Удэ стартовал второй этап противоклещевой обработки парков

Горожан просят воздержаться от прогулок в эти дни
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ стартовал второй этап противоклещевой обработки парков

В парках города Улан-Удэ начинается второй этап обработки от клещей. Горожан просят воздержаться от прогулок в тех местах, где проводятся защитные мероприятия.

Сегодня, 3 июня обработка проводится – в парках «Кристальный» и «Железнодорожников», 4 июня в Городском саду и на «Мемориале Победы», 5 июня в парке им. С.Н.Орешкова и сквере «Радуга», а 6 июня в парках им. Жанаева и «Молодежный».

Из-за погоды график обработки может измениться, предупредили в мэрии города.

 Фото: loon.site

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