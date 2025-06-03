В Улан-Удэ стартовал второй этап противоклещевой обработки парков

В парках города Улан-Удэ начинается второй этап обработки от клещей. Горожан просят воздержаться от прогулок в тех местах, где проводятся защитные мероприятия.

Сегодня, 3 июня обработка проводится – в парках «Кристальный» и «Железнодорожников», 4 июня в Городском саду и на «Мемориале Победы», 5 июня в парке им. С.Н.Орешкова и сквере «Радуга», а 6 июня в парках им. Жанаева и «Молодежный».

Из-за погоды график обработки может измениться, предупредили в мэрии города.

Фото: loon.site