В Монголии в два раза сократили скупку дорожающего золота

Центральный банк Монголии закупил 1014,3 кг драгоценных металлов в мае 2025 года, что на 0,83 процента меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Центробанк приобрел 4,3 тонны драгоценных металлов, что превышает показатели начала года, но на 29,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Еще в прошлом году банк приобретал в два раза больше золота - до двух тонн в месяц.

Причина снижения покупок - беспрецедентный рост цен на золото в 2024-2025 годах. Так стоимость золота выросла 2 июня до 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. За год оно подорожало на 44%.

Золото и другие защитные активы растут, поскольку усиление торговых трений между США и Китаем и угрозы Трампа о повышении тарифов на сырьевые товары заставили трейдеров отказаться от рисковых активов.

Фото: loon.site