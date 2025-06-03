Общество 03.06.2025 в 14:09

В Бурятии отремонтируют подъездные дороги к новым школам

На эти цели выделено свыше 200 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отремонтируют подъездные дороги к новым школам
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В бюджете Бурятии заложили более 217 млн рублей на ремонт подъездных дорог к недавно построенным школам и детским садам. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, работы проведут в Улан-Удэ, а также в Иволгинском, Курумканском, Тарбагатайском и Джидинском районах. В общей сложности будет отремонтировано почти пять километров автодорог.

Как отметили в пресс-службе правительства, в 2025 году на эти цели выделено почти в 2 раза больше средств, чем в предыдущем. Так, в 2024 году на ремонт подъездов к новым общеобразовательным учреждениям в Улан-Удэ, Иволгинском и Тарбагатайском районах общей протяженностью 2 км направили только 96 млн. рублей.

«В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируем привести в нормативное состояние 854 дорожных объекта – это более 3 тыс. км региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям», – заявил ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что хорошее дорожное покрытие, продуманные пешеходные переходы, освещение и необходимые знаки снижают риск аварий и облегчают работу школьных автобусов.

В Бурятии в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированным президентом России Владимиром Путиным, запланирована реализация 59 объектов на региональной и местной дорожной сети.
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