В Мухоршибирском районе Бурятии уже несколько дней идет обработка леса от хвойной волнянки. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, работы стартовали 29 мая, на сегодня дезинсекция прошла на площади свыше 14 тысяч гектаров. Всего будет обработано 53 тысячи гектаров. Работы проводит компания «Биота».- Мы ежедневно проводим мониторинг полётов трёх бортов АН-2, которые распыляют биологический препарат, видим схемы передвижения самолётов и уже обработанной территории. График работ может меняться из-за погодных условий, но распыление проходит согласно плану. Ультрамалообъёмное опрыскивание создает облако, своеобразный туман, который ложится на хвою. При поедании обработанного дерева гусеница гибнет, - рассказали сотрудники отдела охраны, защиты лесов РАЛХ.Напомним, вспышка хвойной волнянки в лесах Мухоршибирского района произошла в прошлом году. Основной причиной появления вредителей стала миграция бабочек с соседних территорий, а также жаркая и засушливая погода летом 2024 года.Этот вредитель предпочитает для жизни и размножения сосновые леса. Волнянка имеет одногодичный цикл развития. Зимует в стадии гусениц в лесной подстилке и верхних слоях почвы. С момента пробуждения и до окукливания наносит наибольшие повреждения деревьям, поедая хвою. Личинки приступают к активному питанию в конце апреля – начале мая, окукливание начинается во второй декаде июня.