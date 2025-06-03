Улан-Удэ станет безопаснее для детей

Власти столицы Бурятии совместно с ГИБДД продолжают работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, особое внимание уделяется безопасности детей.«Установим новый светофор на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Павлова для предотвращения ДТП, которые часто происходили на этом участке. Сделали дополнительные секции для пешеходов на светофоре на пересечении улиц Кабанской и Строителей», - рассказал градоначальник.Также для привлечения внимания водителей желтыми мигающими светофорами оборудуют 16 нерегулируемых пешеходных переходов: возле прогимназии №108 по улице Ринчино, 37, у школы №49 по улице Конечной, 1, у детского сада «Подснежник» по улице Жуковского, 2а, у лицея-интерната №1 по улице Чертенкова, 30, у школы-интерната №2 по улице Дальневосточной, 1, у школы №51 по улице Гагарина, 12, на улице Камова, Совхозной и других.У ряда школ появятся лежачие полицейские. Это школа №4 по улице Гармаева, №5 в микрорайоне Сосновый Бор, №17 по улице Ключевской, №26 по улице Революции 1905 года, №36 по улице Краснодонской, №43 по улице Составной, №8 по улице Автотранспортной и других.Перильные ограждения установят у школ №18, 19 и 64, а также на улице Терешковой вблизи остановки «Республиканская больница», в районе пешеходного перехода по улице Тобольской, 73, у дома по улице Геологической, 22, на остановке «Зеленхоз» и на других улицах.Также в планах властей — обустройство тротуаров к школе №54, от улицы Сахьяновой до улицы Жердева и пандуса для маломобильных граждан по улице Сухэ-Батора, 2.