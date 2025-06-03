Общество 03.06.2025 в 16:22
«Меня зовут Вера, верьте, что все будет хорошо»
Медсестра спасла телеведущую на рейсе Новосибирск – Минеральные Воды
Текст: КП-Новосибирск
Неприятная история произошла с телеведущей из Томска Дарьей Пироговой во время полета из Новосибирска в Минеральные Воды рейсом S7 16 мая. Тогда ей внезапно стало плохо – поднялось давление. И хотя на борту был тонометр, экипаж не мог им воспользоваться. Тогда бортпроводники стали экстренно искать врача. К счастью, в салоне находилась медсестра из Краснообска. Она измерила давление, дала таблетки и удобно посадила пассажирку.
- У меня, видимо, из-за усталости и недосыпа поднялось давление. Было маленький разрыв между верхним и нижним давлением, пульс больше 100. Медсестра напоила меня таблетками и с собой еще дала, - рассказала Дарья в беседе с КП-Новосибирск.
Телеведущая признается, что не верила, что с ней может произойти такая ситуация. И ей повезло, что на борту была медсестра. О своей спасительнице Дарья знает немного, только то, что ее зовут Вера, и что она из Краснообска.
- Когда я подошла ее благодарить, она заулыбалась и сказала, что видит, что мне уже лучше, а также добавила: «Меня зовут Вера, верьте, что все будет хорошо», - добавила женщина.
Дарья отмечает, что пыталась найти медсестру, связывалась по всем телефонам с Краснообской больницей.
- Там сказали, что у них две Веры. Одна из них подходит под описание, но она сейчас в отпуске, - добавила Дарья.
- У меня, видимо, из-за усталости и недосыпа поднялось давление. Было маленький разрыв между верхним и нижним давлением, пульс больше 100. Медсестра напоила меня таблетками и с собой еще дала, - рассказала Дарья в беседе с КП-Новосибирск.
Телеведущая признается, что не верила, что с ней может произойти такая ситуация. И ей повезло, что на борту была медсестра. О своей спасительнице Дарья знает немного, только то, что ее зовут Вера, и что она из Краснообска.
- Когда я подошла ее благодарить, она заулыбалась и сказала, что видит, что мне уже лучше, а также добавила: «Меня зовут Вера, верьте, что все будет хорошо», - добавила женщина.
Дарья отмечает, что пыталась найти медсестру, связывалась по всем телефонам с Краснообской больницей.
- Там сказали, что у них две Веры. Одна из них подходит под описание, но она сейчас в отпуске, - добавила Дарья.
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