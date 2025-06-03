Следы медведя в Улан-Удэ оказались «уткой»

Бурприроднадзор провел выездное обследование «Тропы здоровья» на Верхней Березовке и опроверг информацию о гуляющем там медведе. Следов косолапого – ни свежих, ни старых там не обнаружили.

Также провели обследование территории у заведений «Шишкин парк», «Серебряный ручей». Сигналы о медвежьих следах также не подтвердились.

- Как мы выяснили, видео со следами медведя было снято не на Тропе здоровья, а в таежной части леса за Верхней Березовкой, а это уже естественная среда обитания диких животных и медведь там находится на законных основаниях. Это его дом. Тем не менее, при посещении леса будьте осторожны и берегите себя. Впереди летний сезон, не оставляйте пищевые отходы на природе, в населенных пунктах своевременно вывозите мусор! Пищевые отходы могут привлечь диких животных, - предупредили инспекторы Бурприроднадзора.

Сигнализировать о выходах диких животных можно по телефону 44-44-97.

Напомним, что ранее городской телеканал разместил видео со следами медведя, сказав, что находятся они на излюбленной горожанами «Тропе здоровья». Любителей природы и свежего воздуха попросили быть осторожными.

Фото: Бурприроднадзор