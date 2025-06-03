Общество 03.06.2025 в 16:36

В Бурятии ждут удешевления кредитов

6 июня ставка Центробанка может упасть до 19%
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии ждут удешевления кредитов
Фото: архив «Номер один»
Совет директоров Банка России на заседании 6 июня может снизить ключевую ставку, считают 10 из 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний. Но диапазон их прогнозов широкий: некоторые эксперты ожидают аккуратного шага в 25–50 базисных пунктов (то есть ставят на снижение ставки до 20,5–20,75%), другие допускают, что движение будет сразу на 200 пунктов — до 19% годовых.

Как сообщил «Номер один» улан-удэнский экономист Николай Тетерин, «такая вероятность очень высока».

- Если крупные предприятия ВПК получают льготные бюджетные кредиты, то весь остальной бизнес находится в крайне непростом положении, поскольку не хватает оборотных средств даже на элементарную закупку товаров народного потребления. Это видно по резкому снижению ассортимента реализуемых в Бурятии товаров - покупают и завозят самое необходимое, - сообщил экономист.

По его словам, решение выхода из стагнации - сокращение размера ставки Центробанка, что удешевит кредиты и даст импульс для развития экономики.
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