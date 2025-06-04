В Бурятии жители Кяхты пожаловались на ужасный ремонт музея

Прокуратура Бурятии начала проверку в Музее российско-монгольской дружбы - филиала Кяхтинского краеведческого музея. Там сейчас идет ремонт здания, которое является объектом культурного наследия. Однако проходящие работы повергли в ужас музейных работников.По словам заведующей Музеем российско-монгольской дружбы Натальи Парняковой, ремонт проводили с многочисленными нарушениями. Так, например, в ноябре прошлого года уже при минусовой температуре рабочие выкрасили наружные стены здания водоэмульсионной краской. Сейчас краска уже начала трескаться и облетать, в авральном режиме сейчас там все перекрашивается.Более того, после проведенного ремонта состояние музея стало таково, что размещать экспозиции там просто невозможно.- Обращаюсь к профессионалам, музейщикам. Кто контролирует эти работы в здании, которое является памятником архитектурного наследия? Как мы будем открываться, не имея нормальных условий и получив здание в гораздо худшем состоянии, чем оно было, – цитирует слова Натальи Парняковой телеграм-канал «Блог Кяхта».Вчера в соцсетях распространилось новое видео с Натальей Парняковой. Она сообщила, что в конце мая на имя прокурора Бурятии Михаила Филичева была подана жалоба о проверке работ, которые идут уже на протяжении года. Обращение подписали неравнодушные кяхтинцы из инициативной группы.«Жизнь наша не очень проста, поэтому ни один коллега не подписывал со мною это заявление. Я даже не обращалась к ним, я понимаю, что потом их ждет. Но я очень благодарна моей группе поддержки, неравнодушным кяхтинцам, которые понимают значение этого здания, его красоту и ценность. Они не работают в моем учреждении, так что их потом не будут вызывать по одному и «прессовать». Это обычный стиль, я знаю, о чем говорю», - объяснила Наталья Парнякова.В прокуратуре уже заявили, что директору Кяхтинского краеведческого музея «объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при приемке выполненных подрядной организацией работ».«В рамках проверки прокуратурой района будет также дана оценка деятельности государственного заказчика при осуществлении функций по контролю за надлежащим исполнением принятых организацией-подрядчиком обязательств. При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования», - заявили в надзорном ведомстве.Между тем сообщается, что открытие обновленного музея запланировано уже 14 июня. На его ремонт было выделено 4,6 млн рублей.