Общество 04.06.2025 в 10:39
В Бурятии жители Кяхты пожаловались на ужасный ремонт музея
Прокуратура уже начала проверку
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии начала проверку в Музее российско-монгольской дружбы - филиала Кяхтинского краеведческого музея. Там сейчас идет ремонт здания, которое является объектом культурного наследия. Однако проходящие работы повергли в ужас музейных работников.
По словам заведующей Музеем российско-монгольской дружбы Натальи Парняковой, ремонт проводили с многочисленными нарушениями. Так, например, в ноябре прошлого года уже при минусовой температуре рабочие выкрасили наружные стены здания водоэмульсионной краской. Сейчас краска уже начала трескаться и облетать, в авральном режиме сейчас там все перекрашивается.
Более того, после проведенного ремонта состояние музея стало таково, что размещать экспозиции там просто невозможно.
- Обращаюсь к профессионалам, музейщикам. Кто контролирует эти работы в здании, которое является памятником архитектурного наследия? Как мы будем открываться, не имея нормальных условий и получив здание в гораздо худшем состоянии, чем оно было, – цитирует слова Натальи Парняковой телеграм-канал «Блог Кяхта».
Вчера в соцсетях распространилось новое видео с Натальей Парняковой. Она сообщила, что в конце мая на имя прокурора Бурятии Михаила Филичева была подана жалоба о проверке работ, которые идут уже на протяжении года. Обращение подписали неравнодушные кяхтинцы из инициативной группы.
«Жизнь наша не очень проста, поэтому ни один коллега не подписывал со мною это заявление. Я даже не обращалась к ним, я понимаю, что потом их ждет. Но я очень благодарна моей группе поддержки, неравнодушным кяхтинцам, которые понимают значение этого здания, его красоту и ценность. Они не работают в моем учреждении, так что их потом не будут вызывать по одному и «прессовать». Это обычный стиль, я знаю, о чем говорю», - объяснила Наталья Парнякова.
В прокуратуре уже заявили, что директору Кяхтинского краеведческого музея «объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при приемке выполненных подрядной организацией работ».
«В рамках проверки прокуратурой района будет также дана оценка деятельности государственного заказчика при осуществлении функций по контролю за надлежащим исполнением принятых организацией-подрядчиком обязательств. При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования», - заявили в надзорном ведомстве.
Между тем сообщается, что открытие обновленного музея запланировано уже 14 июня. На его ремонт было выделено 4,6 млн рублей.
По словам заведующей Музеем российско-монгольской дружбы Натальи Парняковой, ремонт проводили с многочисленными нарушениями. Так, например, в ноябре прошлого года уже при минусовой температуре рабочие выкрасили наружные стены здания водоэмульсионной краской. Сейчас краска уже начала трескаться и облетать, в авральном режиме сейчас там все перекрашивается.
Более того, после проведенного ремонта состояние музея стало таково, что размещать экспозиции там просто невозможно.
- Обращаюсь к профессионалам, музейщикам. Кто контролирует эти работы в здании, которое является памятником архитектурного наследия? Как мы будем открываться, не имея нормальных условий и получив здание в гораздо худшем состоянии, чем оно было, – цитирует слова Натальи Парняковой телеграм-канал «Блог Кяхта».
Вчера в соцсетях распространилось новое видео с Натальей Парняковой. Она сообщила, что в конце мая на имя прокурора Бурятии Михаила Филичева была подана жалоба о проверке работ, которые идут уже на протяжении года. Обращение подписали неравнодушные кяхтинцы из инициативной группы.
«Жизнь наша не очень проста, поэтому ни один коллега не подписывал со мною это заявление. Я даже не обращалась к ним, я понимаю, что потом их ждет. Но я очень благодарна моей группе поддержки, неравнодушным кяхтинцам, которые понимают значение этого здания, его красоту и ценность. Они не работают в моем учреждении, так что их потом не будут вызывать по одному и «прессовать». Это обычный стиль, я знаю, о чем говорю», - объяснила Наталья Парнякова.
В прокуратуре уже заявили, что директору Кяхтинского краеведческого музея «объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при приемке выполненных подрядной организацией работ».
«В рамках проверки прокуратурой района будет также дана оценка деятельности государственного заказчика при осуществлении функций по контролю за надлежащим исполнением принятых организацией-подрядчиком обязательств. При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования», - заявили в надзорном ведомстве.
Между тем сообщается, что открытие обновленного музея запланировано уже 14 июня. На его ремонт было выделено 4,6 млн рублей.
Тегимузей ремонт прокуратура