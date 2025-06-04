Более 8 тысяч учеников 11 классов в Бурятии сдали ЕГЭ

Уже более 8 тысяч учеников 11 классов сдали ЕГЭ по основным предметам. Экзамены прошли по математике, русскому языку, истории, литературе, химии, обществознанию и физике.

Ещё более двух тысяч выпускников готовятся к экзаменам по биологии, географии, иностранным языкам и информатике.

В столь ответственный и волнительный момент в Комитете по образованию Улан-Удэ школьникам и их родителям высказали ряд пожеланий.

- Ребята, сохраняйте позитивный настрой! Прислушивайтесь к советам своих наставников, не забывайте отдыхать и верьте в свои силы. Родные и близкие выпускников – верьте в своих детей и поддерживайте их в любой ситуации, - рекомендует председатель Комитета по образованию Анна Батурина.

Фото: мэрия города