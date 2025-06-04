В Бурятии месяц прошел без бешенства

В мае 2025 года в России зарегистрировали 64 случая бешенства среди животных. Больше всего их произошло в Смоленской, Новосибирской и Саратовской областях, Алтайском крае, Республике Марий Эл, Татарстане и Луганской Народной Республике.Как сообщили в Управлении ветеринарии, в Бурятии в мае 2025 года случаев бешенства не выявлялось. На сегодня действующими неблагополучными по бешенству территориями остаются два пункта в Тарбагатайском районе. Последний случай заболевания бешенством был зарегистрирован 17 апреля у лисицы.«Призываем жителей Бурятии избегать контакта с дикими животными, не допускать самовыгула своих собак, быть особенно бдительными и своевременно вакцинировать животных для профилактики бешенства. При обнаружении у питомца подозрительных симптомов нужно незамедлительно сообщать об этом в ветеринарную службу по телефону горячей линии: 36-20-22», - предупредили в ведомстве.