В Бурятии ребенка-инвалида не обеспечили лекарствами

В Джидинском районе Бурятии работники прокуратуры совместно с представителем отделения Социального фонда по РБ и врачом-педиатром встретились с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. В ходе приема от одного из родителей поступила жалоба на отсутствие необходимых медикаментов.«По поступившему обращению проведена проверка. В ее ходе выявлено, что при установленной потребности ребенку не были выданы лекарственные препараты. В связи с этим прокурор внес главному врачу районной больницы представление. По результатам его рассмотрения ребенок обеспечен необходимыми препаратами, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали в надзорном ведомстве.