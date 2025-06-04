Общество 04.06.2025 в 12:23

В Бурятии ребенка-инвалида не обеспечили лекарствами

Нужные препараты нашлись после вмешательства прокуратуры
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ребенка-инвалида не обеспечили лекарствами
Фото: freepik.com
В Джидинском районе Бурятии работники прокуратуры совместно с представителем отделения Социального фонда по РБ и врачом-педиатром встретились с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. В ходе приема от одного из родителей поступила жалоба на отсутствие необходимых медикаментов. 

«По поступившему обращению проведена проверка. В ее ходе выявлено, что при установленной потребности ребенку не были выданы лекарственные препараты. В связи с этим прокурор внес главному врачу районной больницы представление. По результатам его рассмотрения ребенок обеспечен необходимыми препаратами, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали в надзорном ведомстве.
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