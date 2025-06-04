Общество 04.06.2025 в 12:42

В Тункинском районе Бурятии продолжается капремонт моста

Обновленный мост будет лучше прежнего
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Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии продолжается капремонт моста
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
В Бурятии подрядная организация продолжает капитальный ремонт моста на 196-м км автодороги Култук – Монды – граница с Монголией. Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», мост через реку Хулу-Сансата Тункинского района относится к числу особо значимых, так как служит для автомобильного сообщения между Россией и Монголией. 

В прошлом строительно-монтажном сезоне строители полностью демонтировали старый мост протяженностью 66 метров и приняли на объект около 80 тонн металлоконструкции для монтажа нового. Для удобства водителей дорожники устроили объездную дорогу и возвели временный мост.

Сейчас на объекте уже установлено пролетное строение и проведен монтаж плит. Ведется подготовка сопряжений моста и омоноличивание плит пролетного строения.

«После капитального ремонта новый мост будет отвечать всем нормативным требованиям и требованиям безопасности. Также итогом капремонта станет улучшение технического состояния сооружения, показателей грузоподъемности и долговечности», - сообщили в «Южном Байкале».
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