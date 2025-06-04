Общество 04.06.2025 в 12:51

Море пользы

Почему рыба должна быть на каждом столе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Море пользы
Фото: freepik.com
Рыба — настоящий суперфуд, подаренный нам природой! Она не только вкусная, но и невероятно полезна: укреп­ляет сердце и сосуды, улучшает работу мозга, поддерживает иммунитет и даже продлевает молодость. В чем же секрет ее уникальных свойств? Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рекомендуют включать рыбу в рацион не реже двух раз в неделю, чтобы получить максимум ценных веществ. Разбираемся, какие витамины и микроэлементы содержатся в разных сортах и как они влияют на здоровье.

Почему рыба так полезна? 

Главное богатство рыбы — это ее уникальный состав. В рыбе большое содержание белка, который легко усваивается и помогает поддерживать мышцы в тонусе. По питательной ценности рыба не уступает мясу, а по легкости усвоения даже превосходит его.

Рыбу недаром называют «пищей для мозга»: ведь в ее состав входят незаменимые жирные кислоты Омега 3. По мнению ученых, эти «хорошие» жиры — мощное противовоспалительное средство, которое помогает организму в профилактике самых разнообразных заболеваний — от снижения зрения до болезни Альцгеймера.

Доказано, что Омега 3 благотворно влияют на работу головного мозга — улучшают память и внимание, а калий в сочетании с жирными кислотами Омега 3 регулирует артериальное давление, влияет на расслабление гладкой мышечной ткани сосудов. Жирные кислоты Омега 3 снижают уровень «плохого» холестерина, обеспечивая профилактику сердечно-­сосудистых заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом (например, ишемическая болезнь сердца, инсульты и инфаркты миокарда).

Омега 3 содержатся в жирных сортах рыбы, таких как лосось, сельдь, кета, нерка, а лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот и витамина B12 считается атлантическая скумбрия. Она помогает в профилактике анемии, обусловленной заболеваниями ЖКТ. В белой рыбе Омега 3 меньше.

Чтобы получить всю пользу от употребления такой рыбы, покупайте ее свежемороженой и запекайте в духовке без добавления лишнего жира. В малосольной или копченой рыбе, к сожалению, слишком много соли, что существенно снижает их положительный эффект для здоровья.

Полезный список витаминов и микроэлементов, которыми делятся с нами обитатели морей и океанов, на самом деле очень внушительный. Рыба содержит еще и витамины группы В, А, D, фосфор, цинк, йод, селен, которые также способствуют профилактике множества заболеваний.

От запасов цинка зависят наш иммунитет, состояние кожи и работа ферментов. Йод необходим для работы щитовидной железы, которая является «регулятором» практически всего организма. За счет наличия в составе большого количества витаминов D и группы B, Омега 3 жирных кислот и селена рыба способна улучшать работу центральной нервной системы. Витамина А в рыбе содержится во много раз больше, чем в мясе.

Рыба — это еще и природный источник витамина D. Всего одна порция жирной морской рыбы может покрыть дневную норму этого важного витамина, который укрепляет кости, поддерживает иммунитет и даже влияет на настроение.

Фосфор необходим для здоровья костей и зубов. Также он входит в состав ДНК, клеточной мембраны, участвует в работе ферментов. При недостатке элемента может возникать слабость в мышцах, боли в костях, повышается риск инфекций. Все это делает рыбу по­-настоящему незаменимым продуктом.

Чтобы получить максимум пользы, не ограничивайтесь «рыбным четвергом», старайтесь есть рыбу хотя бы 2–3 раза в неделю. Чередуйте жирные сорта с более легкими — например, скумб­рию или лосось можно дополнить треской или минтаем. Готовьте ее по-­разному: запекайте, тушите, делайте уху или котлеты. Еще больше советов и рекомендаций о том, как правильно и разнообразно питаться, читайте на официальном портале Минздрава РФ «Так здорово».
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