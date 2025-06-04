В Улан-Удэ началась борьба с личинками

«Сейчас приступили к усиленной обработке яблонь специальными средствами против вредителей. Личинки (гусеницы) горностаевой яблонной моли выходят из-под щитков во второй половине апреля. Сроки выхода гусениц обычно совпадают с периодом цветения яблонь. Паутинные гнезда начинают плести сразу после выхода из зимовки, склеивая листья попарно. Сухая и жаркая погода благоприятствует развитию гусениц. Горностаевая моль развивается на всех видах яблони, иногда также и на груше. Гусеницы минируют и объедают листья яблони. Поврежденные листья заметны по бурым верхушкам», - рассказали в Городском лесничестве.











Власти Улан-Удэ объявили о начале борьбы с личинками горностаевой моли, которая вновь оккупирует городские яблони. Как сообщили в Городском лесничестве, обработку планировали начать еще 2 дня назад, но тогда помешали дожди.В учреждении пообещали, что обработают пестицидами все яблони на общественных территориях. Но справиться с вредителем можно только массовыми обработкам, в том числе на придомовых территориях. В связи с этим инсектицидную обработку нужно провести всем управляющим организациям, предприятиям и собственникам частных домовладений, где появилась горностаевая моль.«На частных и приусадебных участках паутинные гнезда с яблонь можно собирать вручную. После сбора паутину сжигают вместе с гусеницами. В июле необходимо вновь прибегнуть к химобработке растения, именно в это время уже появившиеся бабочки начнут вновь осуществлять кладку яиц. Опрыскивать деревья нужно дважды: один раз в начале июня, когда гусеницы начинают выползать на листья, второй раз в июле, перед тем как бабочки начнут кладку», - отметили в Городском лесничестве.