Общество 04.06.2025 в 13:50

В Улан-Удэ началась борьба с личинками

Горностаевая моль вновь уничтожает городские яблони
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ началась борьба с личинками
Фото: скриншот видео
Власти Улан-Удэ объявили о начале борьбы с личинками горностаевой моли, которая вновь оккупирует городские яблони. Как сообщили в Городском лесничестве, обработку планировали начать еще 2 дня назад, но тогда помешали дожди.

«Сейчас приступили к усиленной обработке яблонь специальными средствами против вредителей. Личинки (гусеницы) горностаевой яблонной моли выходят из-под щитков во второй половине апреля. Сроки выхода гусениц обычно совпадают с периодом цветения яблонь. Паутинные гнезда начинают плести сразу после выхода из зимовки, склеивая листья попарно. Сухая и жаркая погода благоприятствует развитию гусениц. Горностаевая моль развивается на всех видах яблони, иногда также и на груше. Гусеницы минируют и объедают листья яблони. Поврежденные листья заметны по бурым верхушкам», - рассказали в Городском лесничестве.


В учреждении пообещали, что обработают пестицидами все яблони на общественных территориях. Но справиться с вредителем можно только массовыми обработкам, в том числе на придомовых территориях. В связи с этим инсектицидную обработку нужно провести всем управляющим организациям, предприятиям и собственникам частных домовладений, где появилась горностаевая моль.

«На частных и приусадебных участках паутинные гнезда с яблонь можно собирать вручную. После сбора паутину сжигают вместе с гусеницами. В июле необходимо вновь прибегнуть к химобработке растения, именно в это время уже появившиеся бабочки начнут вновь осуществлять кладку яиц. Опрыскивать деревья нужно дважды: один раз в начале июня, когда гусеницы начинают выползать на листья, второй раз в июле, перед тем как бабочки начнут кладку», - отметили в Городском лесничестве.
Теги
вредители

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