Общество 04.06.2025 в 14:04

Помогать тушить лесные пожары Бурятии приехали специалисты из Тюмени

50 пожарных отправят на самые сложные возгорания
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Текст: Елена Кокорина
Помогать тушить лесные пожары Бурятии приехали специалисты из Тюмени

Для помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в Бурятию прибыли 50 специалистов Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов. Они направлены на сложные возгорания в Еравнинском лесничестве, которые перешли в республику с территории Забайкальского края.

- Большие и сложные лесные пожары пришли к нам от соседнего региона, и есть еще вероятность переходов, из-за непростой лесопожарной обстановки в крае. Поэтому было принято решение усилить группировку именно в этом лесничестве, - отметил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.

Напомним, что за прошедшие сутки проводились работы по тушению 12 лесных пожаров в Куйтунском, Еравнинском, Кондинском, Кижингинском, Гусиноозерском, Хоринском лесничествах и Читинском лесничестве Минобороны в Еравнинском районе.

На сложное возгорание в Гусиноозерском лесничестве произведён сброс воды с помощью вертолёта Ми-8 МЧС России.

Фото: РАЛХ

 

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